Українські розвідники атакували базу з паливом у Ростовській області, - джерела

За даними джерела, атака є плановою операцією ГУР. Наразі відомо, що всі цілі вдалося уразити.

Наразі на паливній базі триває пожежа. Відомо, що РФ використовувала цю базу у військових цілях.

Обстріл паливної бази в Ростовській області РФ

15 травня дрони атакували базу з паливом у російській Ростовській області, яка знаходиться у Пролетарському районі. Відомо, що пролунали два вибухи.

При цьому губернатор області Василь Голубєв заявив нібито про відсутність загоряння, як і про те, що постраждалих у результаті постраждалих нібито немає.

Крім того, в ніч на 15 травня росіяни заявляли про роботу ППО в тимчасово окупованому Севастополі.