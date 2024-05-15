UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські розвідники атакували базу з паливом у Ростовській області, - джерела

Фото: дрони ГУР атакували паливну базу РФ у Ростовській області 15 травня (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Головне управління розвідки України (ГУР) у ніч проти середи, 15 травня, атакувало дронами паливну базу в Ростовській області (Росія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерела, атака є плановою операцією ГУР. Наразі відомо, що всі цілі вдалося уразити.

Наразі на паливній базі триває пожежа. Відомо, що РФ використовувала цю базу у військових цілях.

Обстріл паливної бази в Ростовській області РФ

15 травня дрони атакували базу з паливом у російській Ростовській області, яка знаходиться у Пролетарському районі. Відомо, що пролунали два вибухи.

При цьому губернатор області Василь Голубєв заявив нібито про відсутність загоряння, як і про те, що постраждалих у результаті постраждалих нібито немає.

Крім того, в ніч на 15 травня росіяни заявляли про роботу ППО в тимчасово окупованому Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні