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Украинские разведчики атаковали базу с топливом в Ростовской области, - источники

Фото: дроны ГУР атаковали топливную базу РФ в Ростовской области 15 мая (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Главное управление разведки Украины (ГУР) в ночь на среду, 15 мая, атаковало дронами топливную базу в Ростовской области (Россия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, атака является плановой операцией ГУР. Известно, что все цели удалось поразить.

На топливной базе продолжается пожар. Известно, что РФ использовала эту базу в военных целях.

Обстрел топливной базы в Ростовской области РФ

15 мая дроны атаковали базу с топливом в российской Ростовской области, которая находится в Пролетарском районе. Известно, что прогремели два взрыва.

При этом губернатор области Василий Голубев заявил якобы об отсутствии возгорания как и о том, что пострадавших в результате пострадавших якобы нет.

Кроме того, в ночь на 15 мая россияне заявляли о работе ПВО во временно оккупированном Севастополе.

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