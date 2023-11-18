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Українські провайдери можуть отримати гранти на тисячі євро. Хто саме

Україна, Субота 18 листопада 2023 15:44
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Українські провайдери можуть отримати гранти на тисячі євро. Хто саме Фото: українські провайдери можуть отримати гранти на тисячі євро, але не всі (pixabay.com)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд Німеччини дав старт грантовій программі для українських телеком-компаній. Отримати можна до 10 тисяч євро, але тим провайдерам, що знаходяться на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Так, 70 українських телеком-компаній можуть отримати до 10 тисяч євро від уряду Німеччини в межах програми ReACT4UA/EU4Business, щоб відновити інтернет на деокупованих територіях.

"До участі запрошують компанії, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

На що можна витратити кошти?

  • обладнання та матеріали для відновлення мереж;
  • рахунки за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати на утримання мереж;
  • зарплати працівників.

Ознайомитися з подробицями програми та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Дедлайн - до 30 листопада 2023 року (до 18:00). За додатковою інформацією звертайтеся на електронну адресу: k.parunova@brdo.com.ua. У темі листа зазначте "EU4Business Telecom - додаткові запитання".

Гранти в Україні

В Україні вже кілька років активно працює система грантів. Це безповоротна фінансова допомога для бізнесу, неприбуткової організації чи фізособи. Кошти можна залучити у розвиток власного проекту чи забезпечення певних потреб вже існуючого бізнесу.

Для прикладу, нещодавно в Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", де можна подати заявку і отримати від держави грант на власну справу.

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