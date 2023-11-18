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Украинские провайдеры могут получить гранты на тысячи евро. Кто именно

Украина, Суббота 18 ноября 2023 15:44
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Украинские провайдеры могут получить гранты на тысячи евро. Кто именно Фото: украинские провайдеры могут получить гранты на тысячи евро, но не все (pixabay.com)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Германии дало старт грантовой программе для украинских телеком-компаний. Получить можно до 10 тысяч евро, но тем провайдерам, которые находятся на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Так, 70 украинских телеком-компаний могут получить до 10 тысяч евро от правительства Германии в рамках программы ReACT4UA/EU4Business, чтобы восстановить интернет на деоккупированных территориях.

"К участию приглашают компании, работающие в Киевской (без города Киева), Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях", - говорится в сообщении.

На что можно потратить деньги?

  • оборудование и материалы для обновления сетей;
  • счета за электроэнергию;
  • арендная плата;
  • выплаты на содержание сетей;
  • зарплаты работников.

Ознакомиться с подробностями программы и заполнить заявку можно по ссылке. Дедлайн – до 30 ноября 2023 года (до 18:00). За дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу: k.parunova@brdo.com.ua. В теме письма укажите "EU4Business Telecom - дополнительные вопросы".

Гранты в Украине

В Украине уже несколько лет активно работает система грантов. Это безвозвратная финансовая помощь для бизнеса, неприбыльной организации или физлица. Средства можно привлечь для развития собственного проекта или обеспечения определенных потребностей для уже существующего бизнеса.

Для примера, недавно в Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", где можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.

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