Українські прокурори працюватимуть в Офісі МКС: що розслідуватимуть
Українські прокурори працюватимуть в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні, де розслідуватимуть злочини Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
Так, українські прокурори здійснюватимуть збір доказів і супровід розслідувань міжнародних злочинів, скоєних країною-агресором під час збройної агресії проти України.
Окрім того, вони працюватимуть разом із прокурорами МКС, забезпечуючи ефективний обмін інформацією та координацію дій.
Згідно угоди, яку підписали Кабмін та МКС, українські прокурори будуть постійно присутні в офісі міжнародної юстиції на території України. Це дозволить значно посилити доказову базу у справах щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених країною-агресором.
Що відомо про МКС
Міжнародний кримінальний суд – це міжнародна організація, яка була заснована за Римським статутом. Його ухвалили 17 липня 1998 року в Римі, а чинності він набрав 1 липня 2002 року після 60 ратифікацій. Відтоді Суд може розглядати лише злочини, скоєні не раніше цієї дати.
Юрисдикція МКС охоплює чотири категорії "ядрових" злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Суд діє за принципом комплементарності – втручається лише тоді, коли національна система "не може або не хоче" розслідувати та судити.
Станом на 2025 рік, 125 держав є сторонами Римського статуту. Крім того, 29 держав підписали, але ще не ратифікували відповідну міжнародну угоду.