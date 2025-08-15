Українські прокурори працюватимуть в Офісі МКС: що розслідуватимуть

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Згідно угоди, яку підписали Кабмін та МКС, українські прокурори будуть постійно присутні в офісі міжнародної юстиції на території України. Це дозволить значно посилити доказову базу у справах щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених країною-агресором.

Так, українські прокурори здійснюватимуть збір доказів і супровід розслідувань міжнародних злочинів, скоєних країною-агресором під час збройної агресії проти України.

Що відомо про МКС

Міжнародний кримінальний суд – це міжнародна організація, яка була заснована за Римським статутом. Його ухвалили 17 липня 1998 року в Римі, а чинності він набрав 1 липня 2002 року після 60 ратифікацій. Відтоді Суд може розглядати лише злочини, скоєні не раніше цієї дати.

Юрисдикція МКС охоплює чотири категорії "ядрових" злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Суд діє за принципом комплементарності – втручається лише тоді, коли національна система "не може або не хоче" розслідувати та судити.

Станом на 2025 рік, 125 держав є сторонами Римського статуту. Крім того, 29 держав підписали, але ще не ратифікували відповідну міжнародну угоду.