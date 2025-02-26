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Українські прикордонники знищили техніку та уразили позиції ворога на Харківщині

Середа 26 лютого 2025 11:50
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Українські прикордонники знищили техніку та уразили позиції ворога на Харківщині Фото: Українські прикордонники знищили техніку та уразили позиції (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські прикордонники на Харківщині продовжують успішно протидіяти російським військам. Завдяки FPV-дронам було транспортні засоби та уражено ворожі позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Аеророзвідники Державної прикордонної служби України, які входять до складу Сил оборони, продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині в рамках боротьби з російськими окупаційними військами.

Нещодавно, за допомогою FPV-дронів, прикордонники Харківського загону знищили два транспортних засоби ворога та уразили три його позиції, завдавши значних втрат ворожим силам.

Використання безпілотних літальних апаратів дозволяє ефективно знищувати важливі військові об'єкти противника, зменшуючи ризики для особового складу українських сил.

Ситуація на фронті

Українські військові завдали точних ударів по 17 районах скупчення ворожих сил і техніки, знищивши два командні пункти, склад боєприпасів, артилерійську одиницю та два засоби РЕБ/РЛС росіян.

На Харківському напрямку успішно відбито шість атак у районах Вовчанська та Дворічної.

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