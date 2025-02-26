Украинские пограничники уничтожили технику и поразили позиции врага в Харьковской области

Украинские пограничники в Харьковской области продолжают успешно противодействовать российским войскам. Благодаря FPV-дронам были сбиты транспортные средства и поражены вражеские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины, которые входят в состав Сил обороны, продолжают выполнять боевые задачи в Харьковской области в рамках борьбы с российскими оккупационными войсками. Недавно, с помощью FPV-дронов, пограничники Харьковского отряда уничтожили два транспортных средства врага и поразили три его позиции, нанеся значительные потери вражеским силам. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет эффективно уничтожать важные военные объекты противника, уменьшая риски для личного состава украинских сил.