Українські прикордонники знищили БМП і три гармати росіян в Харьківській області

Військовослужбовці Держприкордонслужби на Харківщині завдали потужного удару по ворожих позиціях, знищивши російську бойову машину піхоти (БМП) та три артилерійські гармати.

За інформацією від розвідувально-ударних груп БпЛА та артилеристів бригади "Гарт", противник поніс серйозні втрати.

Зокрема, ураження отримали дві гармати Д-30, одна МТ-12 "Рапіра" та чотири точки зльоту безпілотних літальних апаратів ворога. Цей удар став черговим етапом у боротьбі прикордонників з російськими окупаційними військами на сході України.

Військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання, ефективно протидіючи агресору та знижуючи його вогневу активність у Харківській області.