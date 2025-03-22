Українські прикордонники знищили БМП і три гармати росіян в Харьківській області
Прикордонники Харківщини завдали потужного удару по російських позиціях. Вони знищили БМП та три артилерійські гармати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Військовослужбовці Держприкордонслужби на Харківщині завдали потужного удару по ворожих позиціях, знищивши російську бойову машину піхоти (БМП) та три артилерійські гармати.
За інформацією від розвідувально-ударних груп БпЛА та артилеристів бригади "Гарт", противник поніс серйозні втрати.
Зокрема, ураження отримали дві гармати Д-30, одна МТ-12 "Рапіра" та чотири точки зльоту безпілотних літальних апаратів ворога. Цей удар став черговим етапом у боротьбі прикордонників з російськими окупаційними військами на сході України.
Військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання, ефективно протидіючи агресору та знижуючи його вогневу активність у Харківській області.
Ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося понад 140 боїв, в яких ворог активно використовував авіацію та дрони-камікадзе. Українські захисники продовжують утримувати позиції та завдають значних втрат окупантам.
Ворог активно застосовує авіацію та артилерію, здійснивши 85 авіаударів, під час яких скинув 134 керовані авіабомби. Окрім того, ворог провів 6407 обстрілів, зокрема 199 з РСЗВ, і використав близько трьох тисяч дронів-камікадзе.