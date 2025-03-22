Украинские пограничники уничтожили БМП и три пушки россиян в Харьковской области
Пограничники Харьковской области нанесли мощный удар по российским позициям. Они уничтожили БМП и три артиллерийских орудия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Военнослужащие Госпогранслужбы в Харьковской области нанесли мощный удар по вражеским позициям, уничтожив российскую боевую машину пехоты (БМП) и три артиллерийские пушки.
По информации от разведывательно-ударных групп БпЛА и артиллеристов бригады "Гарт", противник понес серьезные потери.
В частности, поражения получили две пушки Д-30, одна МТ-12 "Рапира" и четыре точки взлета беспилотных летательных аппаратов врага. Этот удар стал очередным этапом в борьбе пограничников с российскими оккупационными войсками на востоке Украины.
Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи, эффективно противодействуя агрессору и снижая его огневую активность в Харьковской области.
Ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло более 140 боев, в которых враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. Украинские защитники продолжают удерживать позиции и наносят значительные потери оккупантам.
Враг активно применяет авиацию и артиллерию, осуществив 85 авиаударов, во время которых сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме того, враг провел 6407 обстрелов, в том числе 199 из РСЗО, и использовал около трех тысяч дронов-камикадзе.