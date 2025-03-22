Украинские пограничники уничтожили БМП и три пушки россиян в Харьковской области

Пограничники Харьковской области нанесли мощный удар по российским позициям. Они уничтожили БМП и три артиллерийских орудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Военнослужащие Госпогранслужбы в Харьковской области нанесли мощный удар по вражеским позициям, уничтожив российскую боевую машину пехоты (БМП) и три артиллерийские пушки.

По информации от разведывательно-ударных групп БпЛА и артиллеристов бригады "Гарт", противник понес серьезные потери.

В частности, поражения получили две пушки Д-30, одна МТ-12 "Рапира" и четыре точки взлета беспилотных летательных аппаратов врага. Этот удар стал очередным этапом в борьбе пограничников с российскими оккупационными войсками на востоке Украины.

Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи, эффективно противодействуя агрессору и снижая его огневую активность в Харьковской области.