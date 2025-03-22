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Украинские пограничники уничтожили БМП и три пушки россиян в Харьковской области

Суббота 22 марта 2025 13:06
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Украинские пограничники уничтожили БМП и три пушки россиян в Харьковской области Фото: ГПСУ уничтожили российскую БМП и артиллерию (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пограничники Харьковской области нанесли мощный удар по российским позициям. Они уничтожили БМП и три артиллерийских орудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Военнослужащие Госпогранслужбы в Харьковской области нанесли мощный удар по вражеским позициям, уничтожив российскую боевую машину пехоты (БМП) и три артиллерийские пушки.

По информации от разведывательно-ударных групп БпЛА и артиллеристов бригады "Гарт", противник понес серьезные потери.

В частности, поражения получили две пушки Д-30, одна МТ-12 "Рапира" и четыре точки взлета беспилотных летательных аппаратов врага. Этот удар стал очередным этапом в борьбе пограничников с российскими оккупационными войсками на востоке Украины.

Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи, эффективно противодействуя агрессору и снижая его огневую активность в Харьковской области.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло более 140 боев, в которых враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. Украинские защитники продолжают удерживать позиции и наносят значительные потери оккупантам.

Враг активно применяет авиацию и артиллерию, осуществив 85 авиаударов, во время которых сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме того, враг провел 6407 обстрелов, в том числе 199 из РСЗО, и использовал около трех тысяч дронов-камикадзе.

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