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На Краматорському напрямку прикордонники розбили штурми ворожих бронегруп (відео)

Субота 22 лютого 2025 11:38
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На Краматорському напрямку прикордонники розбили штурми ворожих бронегруп (відео) Фото: На Краматорському фронті зупинено штурм ворожих бронегруп (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Прикордонники на Краматорському напрямку успішно розбили штурми ворожих бронегруп. Вони знищили техніку та припинили наступ противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Краматорському напрямку українські прикордонники успішно відбили кілька штурмів ворожих бронегруп, знищивши техніку противника та значно послабивши його наступальні позиції.

Ворог активно змінює тактику, використовуючи бронетехніку для прориву оборонних ліній і прокладання шляху для подальших атак.

Завдяки роботі пілотів комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста", вдалося нанести потужні удари по піхоті, озброєнню та бронетехніці противника.

Операції виявилися результативними, оскільки техніка ворога була знищена як за допомогою підриву на мінно-вибухових загородженнях, так і завдяки точним ударам з дронів.

В результаті цих ударів на полі бою залишилися лише згорілі рештки техніки, таких як танки, БМП та МТ-ЛБ. Завдяки діям українських підрозділів, вдалося уникнути погіршення тактичного становища та забезпечити захист території.

Результати успішної роботи відображаються у відео ефективністі дій дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста".

Бої на Краматорському напрямку

Нагадаємо, що українські оператори дронів завдали влучних ударів по російській техніці на східному напрямку. Прикордонники знищили близько двох десятків легкових та вантажних автомобілів ворога.

За повідомленням ОСУВ, на Краматорському напрямку фронту нищити техніку російських окупантів допомагають ударні дрони бригади "Помста".

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