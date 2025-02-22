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На Краматорском направлении пограничники разбили штурмы вражеских бронегрупп (видео)

Суббота 22 февраля 2025 11:38
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На Краматорском направлении пограничники разбили штурмы вражеских бронегрупп (видео) Фото: На Краматорском фронте остановлен штурм вражеских бронегрупп (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Пограничники на Краматорском направлении успешно разбили штурмы вражеских бронегрупп. Они уничтожили технику и прекратили наступление противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Краматорском направлении украинские пограничники успешно отбили несколько штурмов вражеских бронегрупп, уничтожив технику противника и значительно ослабив его наступательные позиции.

Враг активно меняет тактику, используя бронетехнику для прорыва оборонительных линий и прокладывания пути для дальнейших атак.

Благодаря работе пилотов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть", удалось нанести мощные удары по пехоте, вооружению и бронетехнике противника.

Операции оказались результативными, поскольку техника врага была уничтожена как с помощью подрыва на минно-взрывных заграждениях, так и благодаря точным ударам с дронов.

В результате этих ударов на поле боя остались только сгоревшие остатки техники, таких как танки, БМП и МТ-ЛБ. Благодаря действиям украинских подразделений, удалось избежать ухудшения тактического положения и обеспечить защиту территории.

Результаты успешной работы отражаются в видео эффективности действий дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть".

Бои на Краматорском направлении

Напомним, что украинские операторы дронов нанесли точные удары по российской технике на восточном направлении. Пограничники уничтожили около двух десятков легковых и грузовых автомобилей врага.

По сообщению ОСУВ, на Краматорском направлении фронта уничтожать технику российских оккупантов помогают ударные дроны бригады "Месть".

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