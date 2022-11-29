Українські прикордонники розбили базу окупантів та знищили техніку (відео)

Українські прикордонники знищили техніку та розбили базу окупантів.Знищено російський "Тигр" та пошкоджено будівлю, де розташовувались окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Розбита база та знищена техніка з окупантами. Це - результат роботи артилерії та аеророзвідки прикордонників!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Мета, яку було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

Нагадаємо, Росія готується до нової ракетної атаки України, тому вивела у Чорне море ракетоносій. Українців попередили про загрозу обстрілів.

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