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Українські прикордонники показали, як з Javelin "полюють" на російські танки (відео)

Фото: прикордонники з Javelin б'ють російські танки у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники на фронті у Донецькій області за допомогою переносних ракетних комплексів Javelin нищать російські танки. Захисники показали бойову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Захисники зазначають, що Javelin ефективно вражають броньовану техніку ворога у 90% випадків.

Перед тим, як виконувати бойову роботу та нищити російські танки на фронті, бійці проходять навчання на спеціальних тренажерах.

"В умілих руках "Джавелін" відправить башту танка на орбіту, а окупантів - в ґрунт!" - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, українські воїни за минулу добу знищили 870 російських окупантів та сім ворожих танків. Всього, за даними Генштабу ЗСУ, захисники знищили вже 3448 російських танків.

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