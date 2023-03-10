Українські прикордонники показали, як з Javelin "полюють" на російські танки (відео)

Українські прикордонники на фронті у Донецькій області за допомогою переносних ракетних комплексів Javelin нищать російські танки. Захисники показали бойову роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
Захисники зазначають, що Javelin ефективно вражають броньовану техніку ворога у 90% випадків.
Перед тим, як виконувати бойову роботу та нищити російські танки на фронті, бійці проходять навчання на спеціальних тренажерах.
"В умілих руках "Джавелін" відправить башту танка на орбіту, а окупантів - в ґрунт!" - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, українські воїни за минулу добу знищили 870 російських окупантів та сім ворожих танків. Всього, за даними Генштабу ЗСУ, захисники знищили вже 3448 російських танків.
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