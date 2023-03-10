Українські прикордонники показали, як з Javelin "полюють" на російські танки (відео)

Захисники зазначають, що Javelin ефективно вражають броньовану техніку ворога у 90% випадків.

Перед тим, як виконувати бойову роботу та нищити російські танки на фронті, бійці проходять навчання на спеціальних тренажерах.

"В умілих руках "Джавелін" відправить башту танка на орбіту, а окупантів - в ґрунт!" - кажуть прикордонники.