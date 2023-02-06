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Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 в рамках ініціативи Ахметова

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Понеділок 06 лютого 2023 20:56
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 в рамках ініціативи Ахметова Фото: українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 в рамках ініціативи Ахметова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Українські прикордонники отримали чергову партію техніки - 50 дронів DJI Mavic 3, на суму 6 мільйонів гривень. Їх передала бійцям група "Метінвест", в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Передані прикордонникам дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo - устаткування у максимальній комплектації: із захисною сумкою, додатковими лопастями й акумуляторами. Їх програмне забезпечення краще захищає від спуфінгу (спроб обдурити GPS-приймач), та виявлення пульта.

"Бійці ДПСУ вже вкотре отримують допомогу від компанії. Цього разу ми передаємо засоби повітряної розвідки - 50 сучасних DJI Mavic 3 Fly More Combo. Сподіваємося, що вони добре пильнуватимуть наші кордони", - заявив керівник проектного офісу генерального директора групи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" надав прикордонникам допомоги на 12 млн грн: тоді в ДПСУ поїхали 40 дронів DJI Mavic 3 та Air 2, 20 тепловізорів, 30 мультизарядних станцій EcoFlow, 30 шестикіловатних генераторів, 300 комплектів зимової форми й термоодягу та 50 пар тактичного взуття Lowa.

"Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій.

Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.

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