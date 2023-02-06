Украинские пограничники получили 50 дронов DJI Mavic 3 в рамках инициативы Ахметова

Украинские пограничники получили очередную партию техники – 50 дронов DJI Mavic 3, на сумму 6 миллионов гривен. Их передала бойцам группа "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Переданы пограничникам дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo – оборудование в максимальной комплектации: с защитной сумкой, дополнительными лопастями и аккумуляторами. Их программное обеспечение лучше защищает от спуфинга (попыток обмануть GPS-приемник) и обнаружения пульта.

"Бойцы ГНСУ в очередной раз получают помощь от компании. На этот раз мы передаем средства воздушной разведки - 50 современных DJI Mavic 3 Fly More Combo. Надеемся, что они будут хорошо следить за нашими границами", - заявил руководитель проектного офиса генерального директора группы Александр Водовиз.

Напомним, ранее "Метинвест" предоставил пограничникам помощи на 12 млн грн: тогда в ГНСУ поехали 40 дронов DJI Mavic 3 и Air 2, 20 тепловизоров, 30 мультизарядных станций EcoFlow, 30 шестикиловаттных генераторов, 300 комплектов зимней формы и термоодежды. Lowa.

"Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций.

Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.