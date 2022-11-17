ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські полонені зможуть надсилати листи додому: які вимоги

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 листопада 2022 00:47
Українські полонені зможуть надсилати листи додому: які вимоги Фото: українські полонені зможуть листуватися з рідними (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українські військові та мирні жителі зможуть писати листи додому з російського полону. Листування налагоджене в обидві сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що відповідних домовленостей досягнуто за участю Червоного Хреста. Йдеться про листування, яке гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Доставку листів в обидві сторони організує Червоний Хрест.

"Зв'язок забезпечуватимуть між сім'ями та військовополоненими, статус яких підтверджений Червоним Хрестом", - йдеться у повідомленні.

Що треба знати

Країна-одержувач має право цензурувати листи, тому рекомендується писати політично нейтральні листи, не оцінювати військові дії чи політичну ситуацію, а також не передавати інформацію, яка може нашкодити українським військовим.

У листах можна писати про сімейні новини, вкласти дитячі малюнки та всіляко підтримувати полоненого.

Не слід вказувати місце проживання, номери телефонів, електронні адреси, інші дані, які можуть використовуватися для ідентифікації.

Адресу проживання слід зазначати лише на зовнішньому конверті.

Важливо правильно підписати та запакувати лист. Це прискорить та спростить передачу листа близькій людині.

Правила пакування та підписання листів

Для надсилання листа слід підготувати два конверти: внутрішній (меншого розміру) та зовнішній (більшого розміру). Також треба уважно дотримуватися правил підписання листа.

З правилами листування можна ознайомитись в інфографіці.

Українські полонені зможуть надсилати листи додому: які вимоги

Фото: правила листування з полоненими (t.me/minre_ua)

Українські полонені зможуть надсилати листи додому: які вимоги

Фото: правила листування з полоненими (t.me/minre_ua)

Нагадаємо, крайній обмін полоненими з Росією пройшов у листопаді, українська сторона змогла повернути ще 45 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красный Крест Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму