Українські полонені зможуть надсилати листи додому: які вимоги

Українські військові та мирні жителі зможуть писати листи додому з російського полону. Листування налагоджене в обидві сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що відповідних домовленостей досягнуто за участю Червоного Хреста. Йдеться про листування, яке гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Доставку листів в обидві сторони організує Червоний Хрест.

"Зв'язок забезпечуватимуть між сім'ями та військовополоненими, статус яких підтверджений Червоним Хрестом", - йдеться у повідомленні.

Що треба знати

Країна-одержувач має право цензурувати листи, тому рекомендується писати політично нейтральні листи, не оцінювати військові дії чи політичну ситуацію, а також не передавати інформацію, яка може нашкодити українським військовим.

У листах можна писати про сімейні новини, вкласти дитячі малюнки та всіляко підтримувати полоненого.

Не слід вказувати місце проживання, номери телефонів, електронні адреси, інші дані, які можуть використовуватися для ідентифікації.

Адресу проживання слід зазначати лише на зовнішньому конверті.

Важливо правильно підписати та запакувати лист. Це прискорить та спростить передачу листа близькій людині.

Правила пакування та підписання листів

Для надсилання листа слід підготувати два конверти: внутрішній (меншого розміру) та зовнішній (більшого розміру). Також треба уважно дотримуватися правил підписання листа.

З правилами листування можна ознайомитись в інфографіці.

Фото: правила листування з полоненими (t.me/minre_ua)

Фото: правила листування з полоненими (t.me/minre_ua)