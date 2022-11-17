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Украинские пленные смогут отправлять письма домой: каковы требования

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Киев, Четверг 17 ноября 2022 00:47
Украинские пленные смогут отправлять письма домой: каковы требования Фото: украинские пленные смогут переписываться с родными (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинские военные и мирные жители смогут писать письма домой из российского плена. Переписка налажена в обе стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что соответствующие договоренности достигнуты при участии Красного Креста. Речь идет о переписке, которая гарантирована статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Доставку писем в обе стороны организует Красный Крест.

"Связь будут обеспечивать между семьями и военнопленными, статус которых подтвержден Красным Крестом", - говорится в сообщении.

Что нужно знать

Страна-получатель имеет право цензурировать письма, поэтому рекомендуется писать политически нейтральные письма, не давать оценку военным действиям или политической ситуации, а также не передавать информацию, которая может навредить украинским военным.

В письмах можно писать о семейных новостях, вложить детские рисунки и всячески поддерживать пленного.

Не следует указывать ваше место жительства, номера телефонов, электронные адреса, другие данные, которые могут использоваться для идентификации.

Адрес проживания следует указывать только на внешнем конверте.

Важно правильно подписать и запаковать письмо. Это ускорит и упростит передачу письма близкому человеку.

Правила упаковки и подписания писем

Для отправки письма следует подготовить два конверта: внутренний (меньшего размера) и внешний (большего размера). Также нужно внимательно следовать правилам подписания письма.

С правилами переписки можно ознакомиться в инфографике.

Украинские пленные смогут отправлять письма домой: каковы требования

Фото: правила переписки с пленными (t.me/minre_ua)

Украинские пленные смогут отправлять письма домой: каковы требования

Фото: правила переписки с пленными (t.me/minre_ua)

Напомним, крайний обмен пленными с Россией прошел ноября, украинская сторона смогла вернуть еще 45 человек.

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