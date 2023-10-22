UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські пілоти пересядуть на справжні F-16 найближчим часом. Але є нюанс

Фото: українські пілоти пересядуть на справжні F-16 найближчим часом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Правда, у супроводі інструкторів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, українські пілоти виконали "домашнє завдання" й зараз на "етапі пересадки".

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом, - сказав Ігнат.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

При цьому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

Нещодавно стало відомо, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні