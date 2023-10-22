Украинские пилоты пересядут на настоящие F-16 в ближайшее время. Но есть нюанс

По его словам, украинские пилоты выполнили "домашнее задание" и сейчас на "этапе пересадки".

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал Игнат.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. В частности, недавно стало известно, что Украина получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

Недавно стало известно, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.