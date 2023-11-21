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Українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі, - Ігнат

Фото: українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", - розповів Ігнат.

За його словами, наступним етапом будуть самостійні польоти на літаках.

"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", - додав речник.

Ігнат розповів, що окрім пілотів, які навчаються в Данії, навчання проходять в США й у Великій Британії. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал, офіцери бойового управління й інженерно-авіаційної служби.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Українських пілотів уже почали вчитися на літаках у кількох країнах-партнерах. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявляв, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року.

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