RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские пилоты в Дании уже проходят подготовку на F-16 в воздухе, - Игнат

Фото: украинские пилоты в Дании уже проходят подготовку на F-16 в воздухе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" .

"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор", - рассказал Игнат. 

По его словам, следующим этапом будут самостоятельные полеты на самолетах.

"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете", - добавил спикер.

Игнат рассказал, что кроме пилотов, которые учатся в Дании, обучение проходят в США и Великобритании. Подготовку проходят не только пилоты, но и другие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Украинские пилоты уже начали учиться на самолетах в нескольких странах-партнерах. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что первые истребители передадут уже весной 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныДанияF-16