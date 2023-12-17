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Українські пенсіонери у Польщі можуть отримати виплати з дому поштою: як це зробити

Фото: українські пенсіонери у Польщі можуть отримати виплати з дому поштою (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські пенсіонерам, які як біженці знаходяться у Польщі, можуть отримати пенсії за допомогою міжнародних поштових переказів АТ "Укрпошта". Ця можливість також з'явиться і у біженців і в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцполітики.

Для того, щоб отримувати пенсії за кордоном необхідно заповнити електронну форму на сайті Укрпошти https://cutt.ly/7wfQ2gZc  або заповнивши її у паперовому вигляді за зразком https://cutt.ly/RwfQ9rAF

Потім заяву необхідно надіслати на адресу "Укрпошти" - вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом".

Там вашу заявку опрацюють працівники "Укрпошти", а міжнародний поштовий переказ буде доставлений отримувачу у місяці, наступному за тим, коли була надіслана заява. Переказ буде надісланий на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном. 

Варто зауважити, що перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де знаходиться отримувач. Якщо це Польща - то у злотих.

Для отримання переказу одержувач, пенсія якому здійснюється АТ "Укрпоштою"  має пред'явити документ, що посвідчує його особу.

Тарифи, пенсії та субсидії у грудні

Цього місяця в Україні не заплановано підвищення пенсій та тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги для сплати за опалення, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки.

Якими в грудні будуть тарифи ЖКГ, що варто знати про субсидії та хто з пенсіонерів зможе отримати доплату до пенсії, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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пенсії в УкраїніБіженці