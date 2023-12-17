Украинские пенсионеры в Польше могут получить выплаты из дома по почте: как это сделать

Для того чтобы получать пенсии за границей необходимо заполнить электронную форму на сайте Укрпочты https://cutt.ly/7wfQ2gZc или заполнив ее в бумажном виде по образцу https://cutt.ly/RwfQ9rAF

Затем заявление необходимо отправить по адресу "Укрпочты" - ул.Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом".

Там вашу заявку обработают работники "Укрпочты", а международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за тем, когда было отправлено заявление. Перевод будет направлен на указанный адрес временного пребывания за границей.

Следует заметить, что перерасчет средств будет производиться в иностранной валюте той страны, где находится получатель. Если это Польша – то в злотых.

Для получения перевода получатель, пенсия которому осуществляется АО "Укрпочтой" должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.

Какими в декабре будут тарифы ЖКХ, что следует знать о субсидиях и кто из пенсионеров сможет получить доплату к пенсии, - читайте в материале РБК-Украина.

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