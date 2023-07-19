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Українські партизани знищили російські бензовози в Херсонській області (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські партизани змогли знищити два ворожі бензовози, які перебували на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"14.07.23 о 15:00 агент руху "АТЕШ" влаштував засідку на колону супротивника і задіяв вибухівку, підірвавши бензовози противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один бензовоз згорів повністю, другий був сильно пошкоджений. Партизани повідомили, що це відбулось на польовій дорозі, яка розташована в 2 км від села Князе-Григорівка.

Фото: Наслідки підриву (t.me/atesh_ua)

"14 липня увійде в історію всього партизанського руху! Наші агенти в безпеці і готові продовжити боротися проти рашизму", - повідомили партизани.

Діяльність партизан на війні в Україні

Російські військові посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Вони шукають українців, які допомагають ЗСУ.

Також нещодавно партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Завдяки атаці було ліквідовано 6 військових РФ та пошкоджено декілька вантажівок.

Також невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Зокрема, їх закидали ВОГами.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні