Украинские партизаны уничтожили российские бензовозы в Херсонской области (фото)

Украинские партизаны смогли уничтожить два вражеских бензовоза, которые находились на оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, взорвав бензовозы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один бензовоз сгорел полностью, второй был сильно поврежден. Партизаны сообщили, что это произошло на полевой дороге, которая расположена в 2 км от села Князе-Григорьевка.
Фото: Последствия взрыва (t.me/atesh_ru)
"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма", - сообщили партизаны.
Российские военные усиливают контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.
Также недавно партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.
Также неизвестные партизаны уничтожают российских кафиров на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.
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