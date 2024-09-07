Українські паралампійці здобули відразу дві медалі з настільного тенісу

Українські спортсмени здобули ще дві медалі з настільного тенісу на Паралімпійських іграх у Парижі. Українець Віктор Дідух став чемпіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Віктор Дідух у фіналі змагань переміг китайця Шуай Жао у класі MS8. Китайський спортсмен своєю чергою обіграв і півфіналі ще одного українця - Максима Ніколенка. Він отримав "бронзу".

Для Дідуха це перше "золото" на вісім років. До цього він брав участь у трьох Паралімпіадах. У Ріо-2016 він теж здобув золоту відзнаку, а також срібні медалі в одиночному та чоловічому парному турнірах у Токіо.

Цього року у Парижі він також "здобув" бронзову медаль у міксті настільного тенісу разом з Іриною Шинкарьовою у класі XD17.

Україна на Паралімпіаді у Парижі здобула вже 18 золотих нагород та 70 медалей загалом.

