Українські паралампійці здобули відразу дві медалі з настільного тенісу
Українські спортсмени здобули ще дві медалі з настільного тенісу на Паралімпійських іграх у Парижі. Українець Віктор Дідух став чемпіоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Віктор Дідух у фіналі змагань переміг китайця Шуай Жао у класі MS8. Китайський спортсмен своєю чергою обіграв і півфіналі ще одного українця - Максима Ніколенка. Він отримав "бронзу".
Для Дідуха це перше "золото" на вісім років. До цього він брав участь у трьох Паралімпіадах. У Ріо-2016 він теж здобув золоту відзнаку, а також срібні медалі в одиночному та чоловічому парному турнірах у Токіо.
Цього року у Парижі він також "здобув" бронзову медаль у міксті настільного тенісу разом з Іриною Шинкарьовою у класі XD17.
Україна на Паралімпіаді у Парижі здобула вже 18 золотих нагород та 70 медалей загалом.
Нагадаємо, Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі представляють 140 спортсменів.
Раніше РБК-Україна підбило підсумки змагань 6 вересня на Паралімпійських іграх-2024.
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