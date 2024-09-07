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Украинские паралампийцы завоевали сразу две медали по настольному теннису

Париж, Суббота 07 сентября 2024 15:50
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Украинские паралампийцы завоевали сразу две медали по настольному теннису Фото: Виктор Дидух (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские спортсмены завоевали еще две медали по настольному теннису на Паралимпийских играх в Париже. Украинец Виктор Дидух стал чемпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Виктор Дидух в финале соревнований победил китайца Шуай Жао в классе MS8. Китайский спортсмен в свою очередь обыграл и полуфинале еще одного украинца - Максима Николенко. Он получил "бронзу".

Для Дидуха это первое "золото" на восемь лет. До этого он участвовал в трех Паралимпиадах. В Рио-2016 он тоже завоевал золотую медаль, а также серебряные медали в одиночном и мужском парном турнирах в Токио.

В этом году в Париже он также завоевал бронзовую медаль в миксте настольного тенниса вместе с Ириной Шинкаревой в классе XD17.

Украина на Паралимпиаде в Париже завоевала уже 18 золотых наград и 70 медалей всего.

Напомним, Украину на Паралимпийских играх 2024 года в Париже представляют 140 спортсменов.

Ранее РБК-Украина подвело итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.

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