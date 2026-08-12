Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії, - Хмара

Хмара про удари по Росії

Хмара зазначив, що Україна вимкне російську військову машину, а саме знищить:

інфраструктуру,

флот,

логістику,

об’єкти паливно-енергетичного комплексу,

підприємства, які працюють на війну проти України.

Такоє він назвав українську операцію по Новоросійську унікальною.

"Комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження", - каже Хмара.

Генерал-майор впевнений, що це - результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони.

Україна посилить спецоперації проти РФ

Ще він зауважив, що посилення deep strike по Росії є одним із пріоритетів, це тиск, який буде нарощуватися.

"Сьогодні на нараді під головуванням Президента визначили подальші спільні кроки. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя ставатиме тільки масовішою. Удари - точнішими. Росія буде палати", - резюмував Хмара.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна вночі застосувала "далекобійні санкції" проти Новоросійська. Під час операції вперше злагоджено спрацювала велика кількість різних українських засобів ураження.

Також повідомлялося, що чотири військові кораблі ворога у Новоросійську зазнали пошкоджень різного ступеню у ніч проти 12 серпня.