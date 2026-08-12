Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії, - Хмара

Далекобійні санкції України проти Росії примусять країну-агресорку до справедливого миру. Українська зброя ставатиме тільки масовішою і точнішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України Євгенія Хмари, передає Міністерство оборони України у Telegram.
Хмара зазначив, що Україна вимкне російську військову машину, а саме знищить:
Такоє він назвав українську операцію по Новоросійську унікальною.
"Комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження", - каже Хмара.
Генерал-майор впевнений, що це - результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони.
Ще він зауважив, що посилення deep strike по Росії є одним із пріоритетів, це тиск, який буде нарощуватися.
"Сьогодні на нараді під головуванням Президента визначили подальші спільні кроки. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя ставатиме тільки масовішою. Удари - точнішими. Росія буде палати", - резюмував Хмара.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна вночі застосувала "далекобійні санкції" проти Новоросійська. Під час операції вперше злагоджено спрацювала велика кількість різних українських засобів ураження.
Також повідомлялося, що чотири військові кораблі ворога у Новоросійську зазнали пошкоджень різного ступеню у ніч проти 12 серпня.
Крім того, у Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалили після нової масованої атаки ЗСУ.
Ще стало відомо, що Сили оборони України уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.