Українські науковці вперше "прочитали" геном вірусу грипу: що це значить

Що таке секвенування вірусу

"Секвенування вірусу – це процес визначення у повному наборі генетичної інформації (геномі) вірусу точної послідовності нуклеотидів – органічних молекул, із яких складаються РНК і ДНК", – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ пояснюють, що цей процес дозволяє визначити точну послідовність нуклеотидів – органічних молекул, із яких складаються РНК і ДНК. Його процес образно можна назвати "читанням" тексту геному, який допомагає зрозуміти структуру, функції та еволюцію вірусу. Такий аналіз дає змогу виявити мутації, оцінити небезпеку нових штамів і покращити розробку вакцин.

Повногеномне секвенування дозволяє:

визначити штами вірусу, які циркулюють у певному регіоні;

виявити мутації, що можуть вплинути на заразність вірусу або стійкість до ліків;

аналізувати поширення вірусу між країнами;

прогнозувати епідемії;

удосконалювати вакцини.

Як відбувається секвенування вірусу

Секвенування геному вірусу грипу — це високотехнологічний процес, який дозволяє детально вивчити структуру геному вірусу. Такий аналіз є важливим для прогнозування епідемій, розробки вакцин і виявлення небезпечних мутацій.

Процес складається з кількох основних етапів:

екстракція – зі зразків, отриманих у пацієнтів із тяжкою формою ГРВІ чи грипоподібного захворювання, виділяють РНК або ДНК вірусу;

підготовка зразка – генетичний матеріал подрібнюють на дрібні фрагменти або додають до нього синтетичні адаптери, які полегшують процес аналізу;

секвенування – підготовлений зразок поміщають у спеціальний апарат, секвенатор, який "зчитує" послідовність нуклеотидів, що утворюють геном.

аналіз – отримані дані об’єднують, формуючи повну послідовність геному. Це дозволяє фахівцям ідентифікувати мутації та оцінити потенційні ризики.

Ця методика є ключовим інструментом у боротьбі з грипом і забезпечує важливі дані для ефективного моніторингу та запобігання епідеміям.

Повідомляється, що ЦГЗ тепер регулярно проводитиме секвенування вірусів грипу, роблячи внесок у глобальну боротьбу з епідеміями. Дані українських дослідників стануть частиною міжнародного аналізу, який допомагає ВООЗ відстежувати еволюцію вірусу грипу та рекомендувати оновлений склад вакцин.