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Украинские ученые впервые "прочитали" геном вируса гриппа: что это значит

Фото: Исследование вируса гриппа в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинские специалисты впервые провели полногеномное секвенирование вирусов гриппа. Его правильность подтвердила референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Центр общественного здоровья Украины секвенировал образцы вирусов Influenza A (H1N1) pdm09 и Influenza A (H3N2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Что такое секвенирование вируса

"Секвенирование вируса – это процесс определения в полном наборе генетической информации (геноме) вируса точной последовательности нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК", – говорится в сообщении.

В ЦОЗ объясняют, что этот процесс позволяет определить точную последовательность нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК. Его процесс образно можно назвать "чтением" текста генома, который помогает понять структуру, функции и эволюцию вируса. Такой анализ позволяет выявить мутации, оценить опасность новых штаммов и улучшить разработку вакцин.

Полногеномное секвенирование позволяет:

  • определить штаммы вируса, которые циркулируют в определенном регионе;
  • выявить мутации, которые могут повлиять на заразность вируса или устойчивость к лекарствам;
  • анализировать распространение вируса между странами;
  • прогнозировать эпидемии;
  • совершенствовать вакцины.

Как происходит секвенирование вируса

Секвенирование генома вируса гриппа – это высокотехнологичный процесс, который позволяет детально изучить структуру генома вируса. Такой анализ важен для прогнозирования эпидемий, разработки вакцин и выявления опасных мутаций.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

  • экстракция - из образцов, полученных у пациентов с тяжелой формой ОРВИ или гриппоподобного заболевания, выделяют РНК или ДНК вируса;
  • подготовка образца - генетический материал измельчают на мелкие фрагменты или добавляют к нему синтетические адаптеры, которые облегчают процесс анализа;
  • секвенирование - подготовленный образец помещают в специальный аппарат, секвенатор, который "считывает" последовательность нуклеотидов, образующих геном.
  • анализ – полученные данные объединяют, формируя полную последовательность генома. Это позволяет специалистам идентифицировать мутации и оценить потенциальные риски.

Эта методика является ключевым инструментом в борьбе с гриппом и обеспечивает важные данные для эффективного мониторинга и предотвращения эпидемий.

Сообщается, что ЦОЗ теперь будет регулярно проводить секвенирование вирусов гриппа, делая вклад в глобальную борьбу с эпидемиями. Данные украинских исследователей станут частью международного анализа, который помогает ВОЗ отслеживать эволюцию вируса гриппа и рекомендовать обновленный состав вакцин.

Ранее РБК-Украина писало, что грипп сильно влияет на все системы организма, оставляя иммунитет ослабленным после длительной борьбы с болезнью. Поэтому после выздоровления важно придерживаться четырех рекомендаций для восстановления организма.

Также мы рассказывали, как можно защитить себя от болезней в период сезона респираторных заболеваний.

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