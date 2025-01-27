Украинские ученые впервые "прочитали" геном вируса гриппа: что это значит

Украинские специалисты впервые провели полногеномное секвенирование вирусов гриппа. Его правильность подтвердила референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Центр общественного здоровья Украины секвенировал образцы вирусов Influenza A (H1N1) pdm09 и Influenza A (H3N2).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
"Секвенирование вируса – это процесс определения в полном наборе генетической информации (геноме) вируса точной последовательности нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК", – говорится в сообщении.
В ЦОЗ объясняют, что этот процесс позволяет определить точную последовательность нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК. Его процесс образно можно назвать "чтением" текста генома, который помогает понять структуру, функции и эволюцию вируса. Такой анализ позволяет выявить мутации, оценить опасность новых штаммов и улучшить разработку вакцин.
Полногеномное секвенирование позволяет:
Секвенирование генома вируса гриппа – это высокотехнологичный процесс, который позволяет детально изучить структуру генома вируса. Такой анализ важен для прогнозирования эпидемий, разработки вакцин и выявления опасных мутаций.
Процесс состоит из нескольких основных этапов:
Эта методика является ключевым инструментом в борьбе с гриппом и обеспечивает важные данные для эффективного мониторинга и предотвращения эпидемий.
Сообщается, что ЦОЗ теперь будет регулярно проводить секвенирование вирусов гриппа, делая вклад в глобальную борьбу с эпидемиями. Данные украинских исследователей станут частью международного анализа, который помогает ВОЗ отслеживать эволюцию вируса гриппа и рекомендовать обновленный состав вакцин.
Ранее РБК-Украина писало, что грипп сильно влияет на все системы организма, оставляя иммунитет ослабленным после длительной борьбы с болезнью. Поэтому после выздоровления важно придерживаться четырех рекомендаций для восстановления организма.
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