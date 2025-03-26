Українські нацгвардійці відзначають свято: коли з’явилася НГУ та яку роль виконує сьогодні

26 березня 2025 року Національна гвардія України відзначає 11-ту річницю свого створення. Вона відіграє ключову роль у захисті держави та її громадян.

Що таке Національна гвардія України

Національна гвардія України (НГУ) - це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ. Її основне завдання - захист громадян, суспільства та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Основні функції НГУ:

захист конституційного ладу та територіальної цілісності України;

охорона громадського порядку та безпеки під час масових заходів;

охорона державних об'єктів, стратегічно важливих інфраструктур, спецвантажів;

участь у боротьбі з тероризмом, незаконними збройними формуваннями та організованою злочинністю;

виконання завдань територіальної оборони та відсічі збройній агресії;

реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їхніх наслідків;

забезпечення правопорядку під час воєнного стану;

участь у міжнародних місіях та співпраця з іноземними партнерами.

Витоки та перший етап існування

Національна гвардія України була вперше створена в 1991 році після проголошення незалежності України. Вона сформувалася на основі Внутрішніх військ СРСР і підпорядковувалася Верховній Раді України. Основним її завданням було забезпечення громадської безпеки, захист державного суверенітету та територіальної цілісності.

Нацгвардійці брали активну участь у боротьбі зі злочинністю, охороні державних установ і підтриманні правопорядку під час кризових ситуацій. Однак у 2000 році НГУ було ліквідовано, а її функції передано Внутрішнім військам МВС.

Відновлення Національної гвардії у 2014 році

Після початку російської агресії у 2014 році Національну гвардію відновили. 13 березня Верховна Рада ухвалила Закон "Про Національну гвардію України". Вже 14 березня перші добровольці, зокрема бійці Самооборони Майдану, вступили до її лав. Ця дата пізніше була офіційно встановлена як День українського добровольця.

Нацгвардія стала одним із перших підрозділів, що взяли участь у відбитті російської агресії на сході України. Гвардійці обороняли Харківську ОДА, Маріуполь, воювали за Слов’янськ, Лисичанськ, Попасну. З 2019 року утримували позиції на Світлодарській дузі.

Під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році підрозділи Нацгвардії відіграли ключову роль в обороні Київської, Чернігівської та Сумської областей, брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Бахмут, Рубіжне. Гвардійці звільняли Харківську та Херсонську області, героїчно обороняли Маріуполь та "Азовсталь".

Сучасна Нацгвардія

Сьогодні Національна гвардія України виконує широкий спектр завдань: від безпосередньої участі у бойових діях до охорони державних об'єктів, боротьби з тероризмом і розмінування звільнених територій.

У 2023 році Нацгвардія стала основою "Гвардії наступу" - кампанії МВС із формування штурмових бригад для контрнаступу. До її складу увійшли легендарні бригади "Азов", "Буревій", "Кара-Даг", "Спартан", "Рубіж", "Хартія" та "Червона калина".

Нацгвардія активно розвиває безпілотні технології, вперше реалізувавши концепцію дистанційної війни. Підрозділи аеророзвідки стали одними з найефективніших у виявленні та знищенні ворожої техніки.

За роки війни понад 9000 гвардійців отримали державні нагороди, а 48 були удостоєні звання Героя України. Серед них генерал-майор Сергій Кульчицький (посмертно) та наймолодший Герой України - 19-річний солдат Роман Гломба, який збив сім російських літаків.

Національна гвардія України продовжує відігравати ключову роль у захисті країни, залишаючись одним із найавторитетніших військових формувань із високим рівнем довіри серед громадян.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт Національної гвардії України, Wikipedia.org.