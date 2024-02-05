Українські морські порти наростили експорт майже до довоєнного рівня

Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів.

Зазначається, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів: в січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Нагадаємо, станом на січень 2024 року через український коридор, від початку його функціонування у серпні 2023 року, було експортовано 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 12,7 млн тонн - агропродукція.

Перша віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що у 2024 році очікується запуск морського страхування з боку держави, завдяки якому ставки значно знизяться.