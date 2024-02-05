RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские морские порты нарастили экспорт почти до довоенного уровня

Фото: украинские морские порты нарастили экспорт почти до довоенного уровня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За полгода работы Черноморского коридора, организованного Украиной, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн тонн - продукция украинских аграриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В настоящее время порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти еще более 3 млн тонн грузов.

Отмечается, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов: в январе было экспортировано 6,3 млн. тонн, что почти равно довоенному уровню.

Напомним, по состоянию на январь 2024 через украинский коридор, с начала его функционирования в августе 2023 года, было экспортировано 18 млн тонн грузов в 32 стран мира. Из них 12,7 млн тонн - агропродукция.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что в 2024 году ожидается запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт