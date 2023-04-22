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Українські бійці знищили ще 680 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

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Київ, Субота 22 квітня 2023 08:09
Українські бійці знищили ще 680 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: втрати Росії у війні складають вже близько 185 730 військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 680 окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабної війни складають близько 185 730 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 185730 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків - 3672 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7130 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2832 (+5) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 289 (+4) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2398 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5718 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 337 (+3).

Нагадаємо, нещодавно в Силах спеціальних операцій показали "полювання" на ворожі танки.

Додамо, також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео роботи морпіхів, які упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледару.

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