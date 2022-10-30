Украинские морпехи уничтожили за сутки более полусотни оккупантов и много техники врага

Украинские морские пехотинцы, входящие в состав разных группировок, за минувшие сутки уничтожили более 50 оккупантов и много единицы техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Вчера морпехи уничтожили 10 боевых машин пехоты, один бронетранспортер и одну боевую бронированную машину российских войск. Морские пехотинцы и артиллерийские подразделения наносили огненное поражение противнику. В результате удалось уничтожить две самоходные артиллерийские установки, грузовик и две боевые бронированные машины. Окончательные потери врага уточняются.