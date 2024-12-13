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Українські морпіхи збивають "Шахеди" з патрульних катерів "Айленд" (відео)

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 10:15
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Українські морпіхи збивають "Шахеди" з патрульних катерів "Айленд" (відео) Фото: українські морпіхи збивають "Шахеди" з патрульних катерів "Айленд" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові ВМС збивають російські "Шахеди" з американських катерів "Айленд". Їх Україна отримала ще до масштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

Українські ВМС отримали патрульні катери типу "Айленд" від Сполучених Штатів ще до повномасштабного вторгнення. Під час бойових чергувань військовослужбовці часто стикаються з повітряними цілями ворога та знищують "Шахеди".

"На озброєнні катери мають 25 мм автоматичну артилерійську установку Bushmaster і два 12,7 мм кулемети. Екіпаж катера складається з дев'ять бійців", - йдеться у повідомленні.

Що відомо по катер "Айленд"

Патрульні катери типу "Айленд" (англ. Island-class patrol boat) - це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначених для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

Від 1985 до 1992 року, на верфі Bollinger Shipyards у Локпорті (штат Луїзіана) були побудовані 49 катерів типу "Айленд".

110-футові патрульні катери типу "Айленд" були названі на честь американських островів, та будувалися для заміни надзвичайно успішної свого часу модифікації британського 29-метрового патрульного катера типу Кейп (англ. Cape-class patrol boats were 95-foot), які зя'вилися на початку 1960-х років.

Списані катери поступово передають союзникам по всьому світу. Так, у 2015 року три таких катери були передані ВМС Пакистану, ще два в 2016 року надійшли на службу в департамент берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії (1991 року побудови).

Передача катерів Україні

Також було прийнято рішення про передачу п'яти катерів цього класу Військово-Морським силам України.

Два катери цього проекту, а саме USCGC Cushing (WPB-1321) та USCGC Drummond (WPB-1323) передані Україні в 2019 році. Ще три катери очікували передачі в 2021 році та на початку листопаду 2021 року "Суми" і "Фастів" були передані Україні. Ще один не був переданий.

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