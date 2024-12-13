Украинские морпехи сбивают "Шахеды" с патрульных катеров "Айленд" (видео)

Украинские военные ВМС сбивают российские "Шахеды" с американских катеров "Айленд". Их Украина получила еще до масштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины .

Украинские ВМС получили патрульные катера типа "Айленд" от Соединенных Штатов еще до полномасштабного вторжения. Во время боевых дежурств военнослужащие часто сталкиваются с воздушными целями врага и уничтожают "Шахеды".

"На вооружении катера имеют 25 мм автоматическую артиллерийскую установку Bushmaster и два 12,7 мм пулемета. Экипаж катера состоит из девять бойцов", - говорится в сообщении.

Что известно о катере "Айленд"

Патрульные катера типа "Айленд" (англ. Island-class patrol boat) - это класс быстроходных патрульных катеров для Береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. С 1985 по 1992 год, на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) были построены 49 катеров типа "Айленд".

110-футовые патрульные катера типа "Айленд" были названы в честь американских островов, и строились для замены чрезвычайно успешной в свое время модификации британского 29-метрового патрульного катера типа Кейп (англ. Cape-class patrol boats were 95-foot), которые списались в начале 1960-х годов.

Списанные катера постепенно передают союзникам по всему миру. Так, в 2015 году три таких катера были переданы ВМС Пакистана, еще два в 2016 году поступили на службу в департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии (1991 года постройки).