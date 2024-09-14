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У Київській області тривога тривала всю ніч через атаку РФ: що відомо про наслідки

Київ, Субота 14 вересня 2024 10:19
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У Київській області тривога тривала всю ніч через атаку РФ: що відомо про наслідки Фото: у Київській області є ушкодження у двох районах після атаки РФ 14 вересня (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області фіксують пошкодження після падіння уламків дронів РФ під час атаки в ніч проти 14 вересня. Тривога тривала у регіоні всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог не припиняє атакувати нашу область ударними дронами. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено", - розповів він.

Водночас, за словами голови ОВА, внаслідок падіння уламків збитих цілей фіксуються пошкодження в двох районах області.

"В одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому - скління в багатоквартирному будинку та автомобіль", - додав Кравченко.

Атака РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну. В ніч на 14 вересня РФ запустила по Україні 76 дронів. У Києві кілька разів лунали вибухи, працювала ППО.

Причому ще під час роботи ППО в Оболонському районі Києва вже зафіксували падіння уламків БПЛА на території підприємства.

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