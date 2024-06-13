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Українські морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море

Фото: морпіхи ЗСУ врятували чоловіка у відкритому морі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морпіхи врятували чоловіка. Його віднесло у відкрите море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море", - розповіли морпіхи.

В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом.

"Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол", - констатували військові. 

Важливо

Як зазначають у ВМС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Нагадаємо, в Одесі та області відкриють 20 локацій для купання. Зокрема, 8 червня було відкрито пляж "Калетон".

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ВМС України