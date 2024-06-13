Украинские морпехи спасли мужчину, которого унесло в открытое море

"При выполнении задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которое волнами унесло в открытое море", - рассказали морпехи.

В результате поиска военные моряки обнаружили горе-плавателя и отработали меры по спасению человека, оказавшегося за бортом.

"Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", - констатировали военные.

Важно

Как отмечают в ВМС, наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

В частности, это купание в необорудованных местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Одессе и области откроют 20 локаций для купания. В частности, 8 июня был открыт пляж "Калетон".