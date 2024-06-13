RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские морпехи спасли мужчину, которого унесло в открытое море

Фото: морпехи ВСУ спасли мужчину в открытом море (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морпехи спасли мужчину. Его унесло в открытое море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"При выполнении задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которое волнами унесло в открытое море", - рассказали морпехи.

В результате поиска военные моряки обнаружили горе-плавателя и отработали меры по спасению человека, оказавшегося за бортом.

"Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", - констатировали военные.

Важно

Как отмечают в ВМС, наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

В частности, это купание в необорудованных местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Одессе и области откроют 20 локаций для купания. В частности, 8 июня был открыт пляж "Калетон".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Украины