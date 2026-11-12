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Українські морпіхи вперше доставили робота-камікадзе на лівий берег Дніпра повітрям (відео)

00:46 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: наземний робот-камікадзе (Getty Images)

Українські морські піхотинці вперше доставили наземний роботизований комплекс-камікадзе на окупований лівий берег Дніпра повітрям. Робот дістався позиції російських операторів дронів і знищив її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Операцію провів 426 окремий полк безпілотних систем. Взвод наземних роботизованих комплексів (НРК) діяв разом з розрахунками FPV-дронів, бомберів та розвідувальних БпЛА.

Безпілотник "Перун" переніс на лівий берег Дніпра НРК-камікадзе з бойовою частиною вагою 7 кілограмів. За даними ВМС, робот приземлився без втрат: керованість і зв'язок повністю збереглися.

Далі НРК самостійно рухався маршрутом. Дорогою з його борту та з повітря військові виявляли позиції окупантів, і кожну з них одразу уражали FPV-дронами.

Кінцевою точкою став вхід до будівлі, де розташовувалися російські оператори БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор підірвав робота. Після цього позицію додатково уразили FPV-дроном.

У ВМС повідомили, що всі етапи операції зафіксували на відео, а втрат серед українських військових немає.

Українські військові дедалі ширше застосовують наземних роботів у нестандартних умовах. Зокрема, бригада "Хартія" для операції "Велес" у газогоні на Куп'янщині розробила унікальні НРК, адаптовані до боїв у вузьких підземних трубопроводах.

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