Українські морпіхи вперше доставили робота-камікадзе на лівий берег Дніпра повітрям (відео)

Операцію провів 426 окремий полк безпілотних систем. Взвод наземних роботизованих комплексів (НРК) діяв разом з розрахунками FPV-дронів, бомберів та розвідувальних БпЛА.

Безпілотник "Перун" переніс на лівий берег Дніпра НРК-камікадзе з бойовою частиною вагою 7 кілограмів. За даними ВМС, робот приземлився без втрат: керованість і зв'язок повністю збереглися.

Далі НРК самостійно рухався маршрутом. Дорогою з його борту та з повітря військові виявляли позиції окупантів, і кожну з них одразу уражали FPV-дронами.

Кінцевою точкою став вхід до будівлі, де розташовувалися російські оператори БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор підірвав робота. Після цього позицію додатково уразили FPV-дроном.

У ВМС повідомили, що всі етапи операції зафіксували на відео, а втрат серед українських військових немає.