Українські морпіхи розгромили штурмовий загін окупантів під Вовчанськом (відео)

Бої на Харківському напрямку

Нагадаємо, що 10 травня російські війська пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. У Генштабі заявили, що росіян вдалося зупинити, а окупанти зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку поточної доби на Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.

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