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Украинские морпехи разгромили штурмовой отряд оккупантов под Волчанском (видео)

Фото: морпехи разбили штурмовиков РФ под Волчанском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морские пехотинцы разбили отряд российских штурмовиков под Волчанском в Харьковской области. Защитники показали видео боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского в Facebook.

На видео показана боевая работа разведки морпехов на Харьковском направлении.

"Разгром штурмового отряда оккупантов под Волчанском. Работает разведка николаевских морпехов", - говорится в сообщении.

 

 

Бои на Харьковском направлении

Напомним, что 10 мая российские войска пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. В Генштабе заявили, что россиян удалось остановить, а оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске.

По данным Генштаба ВСУ, с начала текущих суток на Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Обстановка не изменилась.

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