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Украинские морпехи показали, как бьют оккупантов под Марьинкой (видео)

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Марьинка, Четверг 12 января 2023 23:49
Украинские морпехи показали, как бьют оккупантов под Марьинкой (видео) Фото: Украинские морпехи показали, как бьют оккупантов под Марьинкой (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Украинские морские пехотинцы уничтожили оккупантов под Марьинкой в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВМС Украины.

В подписи к опубликованному видео говорится, что двое оккупантов пытались скрыться от украинских снарядов в здании.

"Возле Марьинки Донецкой области двое россиян пытались укрыться от украинских снарядов в одном из зданий. Но далеко от морских пехотинцев не уйдешь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 12 января, ВСУ ликвидировали за сутки 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

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