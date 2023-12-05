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Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту

Вівторок 05 грудня 2023 14:09
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Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту Фото: Юлія Данкова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Збільшити валютний виторг від експорту Україні допоможуть безпечні морські перевезення, фінансування для малих та середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур та розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансового директора групи "Метінвест" Юлію Данкову під час Export Credit Forum 2023.

Данкова зазначила, що група за 9 місяців року принесла країні 1,3 млрд доларів валютного виторгу, і має потенціал збільшення експорту. І найпершим чинником, що сприятиме зростанню валютних надходжень - це безпечне відвантаження продукції Чорним морем.

"Ми повинні мати постійну можливість надходження суден, страхування цих суден та можливість співпрацювати з фінансовими установами", - підкреслила Данкова.

Другий чинник - можливість отримання фінансування для малих та середніх українських компаній-споживачів металопродукції. А третій - розв’язання питання щодо перерозмитнення товарів, які прямують транзитом через країни Європи, та розширення номенклатури несировинних товарних груп за кодами КВЕД, які підтримує Експортно-кредитне агентство. Наразі перелік виробів з металу охоплює лише труби й не містить плоского та сортового прокату - продукції з високою доданою вартістю.

За словами Данкової, також просуванню вітчизняного продукту у світі допомогло б визнання українських сертифікатів якості або допомога в сертифікації продукції на ринках інших країн.

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