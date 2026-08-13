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Українські металурги б'ють на сполох через порти, логістику та тарифи УЗ: чим це загрожує

14:15 13.08.2026 Чт
2 хв
Вітчизняні промислові гіганти опинилися в економічній пастці з неможливістю беззбитково відправляти продукцію іноземним покупцям
aimg Анна Шиканова
Бізнес вимагає від урядовців негайного перегляду тарифних ставок (фото: dzi.gov.ua)

Гірничо-металургійний комплекс України опинився в гострому логістичному колапсі через блокування чорноморських портів та стрімке зростання залізничних тарифів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова для видання GMK Center.

Альтернативні шляхи не рятують

За словами Каленкова, доставка окатків до Гданська коштує 50-60 доларів за тонну, що робить цей маршрут економічно недоцільним.

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Дунайські порти через низький рівень води наразі не працюють, а після відновлення зможуть забезпечити лише близько 10% колишніх обсягів. Порт Констанца також не здатен прийняти необхідні обсяги через перевантаженість та високу вартість логістики.

"За відсутності доступу до чорноморських портів гірничо-збагачувальні комбінати продовжать зупинятися, оскільки реальної альтернативи немає", - зазначив президент ОП "Укрметалургпром".

Полтавський ГЗК працює на мінімальних потужностях, Південний ГЗК зупинений, а Інгулецький ГЗК тривалий час перебуває у простої. Втрати експорту металопродукції можуть перевищити 50% поточних обсягів.

Підвищення тарифів ускладнюють ситуацію

Ситуацію додатково погіршує підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30%. Каленков закликав уряд скасувати це рішення та повернути попередні ставки на західному напрямку.

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За його оцінкою, сукупне зростання витрат на перевезення до західних переходів уже становить 80-90% у межах України.

На думку експерта, блокування портів, висока вартість електроенергії, нові квоти ЄС та підвищення тарифів УЗ створили для ГМК ефект "ідеального шторму", уникнути якого можна лише завдяки оперативним діям уряду та міжнародних партнерів.

Раніше повідомлялося, що до уряду звернулися з проханням негайно скасувати рішення про підвищення вантажних залізничних тарифів

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