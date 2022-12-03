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Українські лісгоспи почали продаж новорічних ялинок

Фото: в Україні почали продаж новорічних ялинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, термін вирощування таких дерев складає 4-8 років.

"Цей "новорічний врожай" - найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше", - йдеться в прес-службі.

У відомстві додали, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року у центрі Києва встановлять невелику новорічну ялинку з енергозберігаючими гірляндами та верхівкою у вигляді герба України.

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