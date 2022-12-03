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Украинские лесхозы начали продажу новогодних елок

Фото: в Украине начали продажу новогодних елок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские лесхозы уже начали продажу новогодних елок. Лесники выращивают эти деревья на новогодних плантациях, которые есть в каждой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины в Facebook .

Как отметили в пресс-службе, срок выращивания таких деревьев составляет 4-8 лет.

"Этот "новогодний урожай" - самый скоростроспелый. Ведь обычно деревья растут, в зависимости от породы, от 60 лет и больше", - говорится в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что создание плантаций новогодних елок является экологически и экономически оправданным, поскольку время позволяет за 60 лет создать и реализовать не менее 10 плантаций таких деревьев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году в центре Киева установят небольшую новогоднюю елку с энергосберегающими гирляндами и верхушкой в виде герба Украины.

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