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Українські кораблі візьмуть участь у міжнародних морських навчаннях у Британії

Фото: українські кораблі візьмуть участь у міжнародних морських навчаннях (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС ЗСУ.

Два шукачі мін ВМС Збройних сил України, які Британія передала Україні 2022 року, прибули на базу Королівського флоту у місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Йдеться про мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси".

За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли низку навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-II та Sea Breeze 2023.

Зазначається, що у Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчання у водах Британії з Королівським флотом та ВМС США. У майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні при взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО.

Раніше повідомлялося, що військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby та HMS Shoreham, були виведені зі складу Королівського флоту та передані українським військовим, у ВМС ЗСУ вони отримали назви "Чернігів" та "Черкаси". Кораблі, кожен із яких прослужив у Королівському флоті понад 20 років, раніше прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.

Нині кораблі не можуть увійти до Чорного моря через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових судів через протоку Босфор під час війни.

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